前回大会から約1.5倍にサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。史上最多48か国が出場している今大会はFIFAから各国協会への賞金も破格で、ファンの間に衝撃が広がっている。FIFAは昨年12月に賞金総額を前回大会の約1.5倍となる6億5500万ドル（約1056億円）とすることを発表。今年4月の理事会では、さら