女優の井桁弘恵が２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」スペシャルナビゲーターとして生出演した。日本代表が史上最多得点で快勝したチュニジア戦まで現地で観戦した井桁は、この日も日本代表のユニホームを来て出演。番組冒頭、司会の上田晋也に「弘恵さん、チュニジア戦からお帰りなさい」とねぎらわれる