【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・中西聖輝―ＤｅＮＡ・平良拳太郎（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・大竹耕太郎―ヤクルト・奥川恭伸（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆楽天・前田健太―西武・武内夏暉（１８時・楽天モバイル）◆ソフトバンク・前田純―オリックス・高島泰都（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）