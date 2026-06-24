テレビ朝日の田中萌アナウンサーの帰省ショットが話題になっている。２４日までに更新したインスタグラムに「山形の夜」と題すると帰省の様子を披露した。田中アナは帰省先の山形でのディナーの様子を公開。最後に「全部がおいしかった」と記し、「#山形#帰省#家族ごはん」のハッシュタグで投稿を締めた。この投稿に「美しスギ」「可愛いですね。山形でお酒を飲みながら美味しい食事を堪能して羨ましいです」「山形にいる