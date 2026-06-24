indigo la Endが本日6月24日(水)に9枚目のフルアルバム『満ちた紫』リリース。同日夜に行われたYouTube生配信番組内にて、『満ちた紫』のアナログ盤リリースと、ワンマンライブ＜蒼き花束 vol.4＞を2027年2月23日(火・祝)にKアリーナ横浜で開催することを発表した。6月24日(水)にリリースとなったフルアルバム『満ちた紫』は、先行配信シングル「カグラ」「ワールプール」「陽炎」を含む全11曲を収録。バンドのキャリア16年分を詰