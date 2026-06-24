◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）右肩違和感で戦列を離れていた巨人・山崎伊織投手（２７）が約１か月半ぶりに実戦復帰。３軍戦で予定の１イニングを１安打無失点に抑えた。直球はいきなり最速１５１キロを計測。リハビリ期間から見守ってきた野上亮磨３軍投手チーフコーチは「まず投げられたことがよかった。本人も気持ち的にスッキリしたんじゃないかな」と、これまでの懸命な取