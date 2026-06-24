アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺が22日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。 【写真】サムライブルーがはち切れそうボリューミーすぎる代表ユニ姿 「初ソログラビアしてます」と報告した鎌田はカラフルなバンドゥを身につけた姿を公開。上から迫る温泉ショットでは豊かな膨らみが目を引く。「100Pのデジタル写真集『Summer Vib