グラビアアイドルの豊田ルナ(23)が、写真集「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社)に登場した。 【写真】はだけた浴衣と無防備な笑顔に引き寄せられます 浴衣がはだけて柔らかなボディがあらわに…。可愛すぎる彼女と過ごす一夜をじっくり味わえる…⁉「花火より激しい浴衣の夜」をテーマにときめきを提供。夜のお祭りでは光る提灯の前で髪を直す浴衣姿で思わせぶりな表情を見せ、部屋に戻ると浴衣をはだけさせながら、キュ