記事ポイント2026年5月31日付で高 原(こう げん)が両社の代表取締役社長に就任IT開発管理23年・金融IT分野20年以上の経験を持つ上級エキスパートAI活用で顧客の価値創造と持続的成長を支援するパートナー体制を掲げる GienTech Japanは、2026年5月31日付で代表取締役社長の交代を行いました。前代表取締役社長の小早川 泰彦が退任し、後任として高 原(こう げん)が就任しています。GienTech Consulting Japanについても同日付