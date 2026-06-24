記事ポイント徳島阿波踊り空港スカイショップしらさぎで「オカベの麺」販売開始18層の独自技法によるコシと弾力ある麺10人前1,600円・3人前550円の2サイズ展開 オカベは、2026年6月18日から徳島阿波踊り空港3階のスカイショップしらさぎで、半田手延めん「オカベの麺」のお土産販売を開始しました。徳島県つるぎ町の半田地区で約300年受け継がれてきた手延べ製法を基盤に、独自の技法で仕上げた「オカベの麺」が、空港でのお