記事ポイント鱧・伊勢海老・鰻の夏三銘品、9月13日まで期間限定3コース展開：花水木6,050円・紫陽花5,500円・清夏7,700円（税込）道頓堀川望む個室完備、最大50名対応 大阪・なんばのふぐ・会席料理の老舗「道頓堀 治兵衛」が、2026年6月18日より夏の三銘品『鱧』『伊勢海老』『鰻』を主役にした特別会席プラン3種を期間限定でスタートしました。鱧ちり・鱧すき一人鍋・鰻の炙り焼きなど、職人の多彩な調理法で仕上げた料理を