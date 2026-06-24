記事ポイント抹茶・煎茶・ほうじ茶・和紅茶を使ったオリジナルスイーツを食べられる温度で変化する甘味・渋味・旨味・香りを五感で味わう「茶温覚」を体験できるほうじ茶飲み比べ・茶ノ木飲み比べなど日本茶体験メニューを用意している テックリンクが、自由が丘に体験型日本茶カフェ「Re:Route CAFE 自由が丘」を2026年6月17日(水)にオープンしました。日本茶を「食べる・飲む・体験する」をコンセプトに、オリジナルスイー