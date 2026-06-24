記事ポイントリゾーム「BOND WORKS」が茨城・ニューポートひたちなかに2026年6月1日導入申請書デジタル化と柔軟なフォーム編集が導入の決め手グループウェア・従業員・売上管理を一体化し業務負担を軽減 リゾームは、商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」がジョイフル本田の運営する『ニューポートひたちなかファッションクルーズ』に2026年6月1日から導入されたことを発表しました。これまで紙中心で行われていた申請