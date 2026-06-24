記事ポイントまつ毛に特化したワイドラッシュとキャピキシル配合で、根元からしなやかなまつ毛へ斜めカットチップと全体用カーブの2wayで、生え際から毛先まで塗り分けられるエタノールフリー処方で、デリケートな目元にもやさしく使える ハーバーは、まつ毛特有のヘアサイクルに着目したまつ毛美容液『まつ毛セラムII』を2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導く