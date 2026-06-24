記事ポイントヘラクレスオオカブトの成虫・巨大幼虫に直接触れるふれあいコーナーを設置Shihoが実際に採集したミヤマクワガタ雌雄同体（47mm）の標本を特別展示クワカブソムリエが常駐し、初心者でも購入したその日から飼育をスタートできる月夜野きのこ園は、親子で楽しむ体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合！』を2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、群馬県みなかみ町のノルン水上スキー場で開催します。ヘラクレス