中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月24日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、日本人2人が遼寧省大連で拘束されたとの報道に関し、2人は中国の法律に違反したとして法に基づき拘束され、日本側にはすでに状況を通知したと述べた。郭氏はまた、中国に滞在する日本人や在中日本企業に対し、中国の法令を順守するよう日本側が周知、注意喚起すべきだと強調した。