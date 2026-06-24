記事ポイントHIRUNEGAOのNELAXが東京ビッグサイトに仮眠ZONEを設置NELAX 加重アイマスクは山形大学との共同研究で300gの重みとノンレム睡眠向上を実証新昼寝文化アイテムをNELAXブースで初公開予定 昼寝専門ブランドHIRUNEGAOは、2026年6月24日(水)から26日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」に出展します。仮眠ZONEでは、山形大学との共同研究から生まれた「NELAX 加重アイマス