4人組アイドルグループ・@onefiveが24日、BABYMETAL「ド・キ・ド・キ☆モーニング」をサンプリングした新曲「無敵☆アタシモード prod. ☆Taku Takahashi（m-flo）」を配信リリースした。あわせて、ミュージックビデオも公開された。【動画】BABYMETALを大胆サンプリング！@onefive「無敵☆アタシモード」ミュージックビデオ「無敵☆アタシモード prod. ☆Taku Takahashi（m-flo）」は、@onefiveが4月より展開している新プロジ