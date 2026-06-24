11日、天皇陛下はオランダ・ベルギー公式訪問を前にした記者会見で、現在国会で進められている皇族数確保の議論について、次のように述べられた。「皇室のあり方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保のあり方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」 皇室典範改正は進むのか…万世一系は血のつながりだ