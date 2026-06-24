3回、本塁打を放ち、度会（左）と喜ぶDeNA・牧＝バンテリンドームDeNAが連敗を4で止めた。牧が三回に6号ソロを放つなど、2安打2打点と活躍。五回までに5点を挙げて主導権を握った。東は6回2失点で6勝目、山崎が約1カ月ぶりのセーブ。中日は先発の桜井が五回途中5失点と崩れた。