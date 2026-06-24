【大連共同】中国商務省は24日、レアアース（希土類）など重要鉱物の輸出規制に違反する行為に関し、通報を呼びかける公告を出した。遼寧省大連での日本人2人拘束との関連は不明だが、日本を意識した措置である可能性がある。