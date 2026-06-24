◇セ・リーグ中日4―6DeNA（2026年6月24日バンテリンドーム）中日は、ドラフト2位ルーキー右腕が序盤に崩れ、完敗した。先発マウンドに上がったのは、“セ界初勝利”を目指す桜井だった。ここまでの2勝は5月27日楽天戦、6月10日ロッテ戦。パ相手の交流戦では3試合2勝0敗と結果を残したが、まだ手にしていないのが、セ相手の白星だった。この日の相手であるDeNAとは4月29日にも対戦。その時は6回2/3を投げて4失点で今季