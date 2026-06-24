千葉県四街道市のヤードで24日午前、車が焼ける火事がありました。午前10時前、四街道市鹿放ケ丘で「ヤード内から黒煙が出ている」と目撃者から110番通報がありました。警察などによりますと、ヤード内に保管されていた車が焼け、消防車など6台が出動し、火はおよそ7時間後に消し止められました。この火事によるケガ人や逃げ遅れはおらず、近くの建物への燃え広がりはなかったということです。警察と消防が出火原因を調べています