21億円相当の覚醒剤を密輸したとして、イラン国籍の男が逮捕されました。覚醒剤を密輸した疑いで逮捕・送検されたのは、イラン国籍のハテフィ・マジョウメルド・アハマド容疑者（55）です。今月5日、ハテフィ容疑者の立ち会いのもと、税関職員がコンテナを捜索したところ、中からナンを焼く機械を発見。さらにその内部には、およそ40キロ、末端価格21億円相当の覚醒剤が隠されていたということです。警察はハテフィ容疑者の認否を