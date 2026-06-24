「みかじめ料」の支払いを断ろうとした男性に暴行を加え、現金およそ70万円を脅し取ったとして、六代目山口組二次団体の組長が逮捕されました。逮捕されたのは、六代目山口組二次団体の組長・清田健二容疑者(68)です。警察によりますと、清田容疑者は去年7月、西尾市内に停めた車の中で、男性(39)に対して「馬鹿にしとんのか」などと言って顔を手で殴る暴行を加え、現金およそ70万円を脅し取った疑いが持たれています。男性