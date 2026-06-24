乃木坂46が7月22日にリリースする42枚目シングル「是非に及ばず」のアンダー楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。センターは5期生小川彩（18）が務める。同曲はこの日行われた真夏の全国ツアー2026神奈川公演で発表、初披露された。25日0時からストリーミング、ダウンロードの先行配信も開始となる。また、アンダーライブの開催も決定した。9月29日、30日の2日間、東京体育館で行われる。