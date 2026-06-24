「家賃を払い続けるくらいなら家を買ったほうが得」――そう考える人は少なくありません。一方で、持ち家と賃貸のどちらが得なのかを巡る論争は今も続いています。実業家・著作家のひろゆき（西村博之）氏は著書『貧しい金持ち、豊かな貧乏人 賢い安上がりな生き方80の秘訣』（徳間書店）の中で、「持ち家は資産ではなく負債」だと語っています。なぜ持ち家を「負債」と捉えるのか。賃貸暮らしのメリットにも触れながら、住まい選