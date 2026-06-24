All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、名探偵コナンに関するアンケートを実施しました。その中から、「名探偵コナン」で好きなキャラクターランキングの結果をご紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：怪盗キッド（黒羽快斗）／71票白いシルクハットとマントを身にまとい、夜空を華麗に舞う「月下の奇術師」こと怪盗キッドが2位を獲得。鮮やかに盗みを働く頭脳明晰（めいせ