インフルエンサーのMumeixxxさんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。沖縄を訪れた時のソロショットを公開しました。【写真】Mumeixxxの沖縄ショット「美しい。可愛い洋服もかわいい」Mumeixxxさんは「沖縄」と添え、3枚の写真を投稿。美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジを満喫する様子です。1枚目の全身ショットでは、ボディラインの美しさが際立っています。ミニスカートからは美しい脚があらわになっており、目を奪