言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、温かみのあるもの、歴史あるお茶の作法、そして都心の列車という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□いおも□□んけやまの□□んヒント：お店で買ったものではなく、心を込めて自らこしら