タレントの中川翔子さんは6月24日、自身のInstagramを更新。双子のかわいい姿を公開し、「ママ会」を開催することも報告しました。【写真＆動画】双子のかわいい姿「大変だけど可愛いね」中川さんは「保育園から帰ってくると双子ママにしがみつき登ってきます！ねむいとお腹すいたが重なった時間でダブル泣き！（ミルク作ってくれてるのを待ってる時間です）そしてふたりにミルク飲ませてこのあと寝ましたの動画でした尊いねいつ