「介護職は人手不足だから未経験でも大丈夫」――そんな言葉の裏には、すさまじい現場の疲弊があった。増田明利氏の著書『限界労働者 格差社会にあえぐ22人の生活』は、低賃金や過酷な労働環境など、格差社会にあえぎながらも働き続ける労働者たちの“生の声”を集めたノンフィクション。今回は本書から一部を抜粋し、前職の廃業を機に介護の世界へ飛び込んだ49歳男性ヘルパーの事例を紹介する。終わりの見えない肉体的苦痛と現場