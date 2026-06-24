◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-4中日(24日、バンテリンドーム)中日のサノー選手が2打席連続のホームランを放ちました。3点を追う9回裏、イニング先頭のサノー選手は、DeNAのクローザー・山粼康晃投手の初球を仕留め、右中間のラッキーゾーンに運んで第7号ソロホームランとしました。サノー選手は前日の試合で第5号、この日の7回にも先頭打者で初球を振り抜き同じく右中間のラッキーゾーンに沈め第6号としました。来日後自身初