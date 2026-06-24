FIFAワールドカップは日本時間24日、グループステージ第2節が終了しました。日本はここまで1勝1分けでグループFの2位につけており、韓国(1勝1敗)、オーストラリア(1勝1敗)も2位とノックアウトステージ進出へ好位置をキープしています。一方、アジア勢の中でも中東勢が苦戦。グループGで2位ながら勝利のないイラン(2分け)をはじめ、アジアカップ2連覇を果たしたカタールはグループBで1分け1敗の4位、グループHのサウジアラビアも1分