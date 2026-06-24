2回ソフトバンク2死満塁、牧原大が中前に2点打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクは1―3の二回に周東、牧原大の適時打など一挙5得点で逆転。その後も近藤の16号ソロなどで加点した。計6投手の小刻みな継投で逃げ切り、2番手の上茶谷が4勝目。オリックスの田嶋は制球が乱れ、1回2/3を6失点。