◇セ・リーグDeNA6―4中日（2026年6月24日バンテリンD）DeNAが連敗を「4」で止めた。2回に2死一塁から中前打を放った梶原が一塁間に挟まれている間に宮下が生還。先制すると、3回は牧の13日・ロッテ戦以来となる6号ソロで追加点を挙げた。5回は牧の中前適時打、さらに1死満塁で佐野が押し出し四球、筒香の二ゴロの間にも1点を追加。9回にはヒュンメルの5号ソロで中日を突き放した。先発の東は6回4安打2失点で、5月28