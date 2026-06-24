東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、４０歳代の女性教員が「（火元の）音楽準備室で洗濯物を乾かしていた」と話していることが警視庁滝野川署への取材でわかった。女性教員は出火当時、隣の音楽室で授業をしており、準備室は無人だったという。準備室からは空気を循環させるサーキュレーターと電気ストーブが見つかった。女性教員はサーキュレーターを使って乾燥させていたと説明しており