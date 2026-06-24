「ソフトバンク８−５オリックス」（２４日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ち。初回に正木が８号左越えソロ。１−３の二回は２死から２四球と谷川原の中前打で満塁とすると、周東の一塁への適時内野安打で１点差。。近藤が押し出し四球を選び同点とすると、栗原は押し出し死球で勝ち越し。さらに牧原大の中前２点打でこの回一挙５点を奪った。四回は近藤の１６号ソロで加点した。先発の中村稔は３回５安打