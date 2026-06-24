アイドルユニット「びっくえんじぇる」のメンバー兼プロデューサー、大橋ミチ子が24日までにXを更新。40度の高熱が続きイベント出演をキャンセルした件について報告した。大橋は23日、新曲「食べチャイナ！」リリース記念イベントに出演予定だったが、公式Xで当日「大橋ミチ子は昨日より40℃前後の高熱が続いており、医師の指導のもと体調を考慮した結果、出演をお休みさせていただくこととなりました」と報告。自身も「ご迷惑とご