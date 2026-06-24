俳優の斎藤工が22日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の公開記念舞台あいさつに登場。撮影現場にインティマシー・コーディネーターの導入を提案したことを明かした。斎藤工○斎藤工、真夏のロケ撮影に提言「この季節にロケをするべきじゃないなと……」斎藤は22日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の公開記念舞台あいさつに塩野瑛久、天野千尋監督とともに登壇した。