テノール歌手の秋川雅史（５８）が２４日、大阪市内で行われた「秋川雅史〜『千の風になって』２０周年記念コンサート〜」（９月５日＝兵庫・神戸新聞松方ホール／１０月２４日＝大阪・住友生命いずみホール）の取材会に出席した。同公演は、楽曲「千の風になって」の２０周年を祝う記念コンサートだ。今回は「涙」をテーマにしており、ある一人の男が自分探しの旅に出るというストーリーの朗読から６曲の楽曲「瑠璃色の地