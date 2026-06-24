24日のアストロズ戦で3安打＆好守連発【MLB】アストロズ 9ー7 Bジェイズ（日本時間24日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が攻守にわたる躍動を見せ、指揮官から手放しの賛辞を浴びている。23日（日本時間24日）に行われた本拠地でのアストロズ戦で4打数3安打3打点と活躍。守備でも再三の好プレーでチームを救い、試合後にジョン・シュナイダー監督は「本当に、本当に、本当に感心しているよ」と絶賛した。バットで見