6月24日、浦和競馬場で行われた交流G1・さきたま杯（ダ1400m）は、2番人気に支持されたロードフォンスが鮮やかに抜け出した。この勝利で重賞は3勝目。交流G1は初制覇となった。【さきたま杯】横山和「思い入れの詰まった馬」ロードフォンスが交流G1初制覇1着ロードフォンス安田翔伍調教師「調教助手時代に携わらせていただいたロードカナロアの産駒で、G1を勝ってゴール板入った時は涙が出ました。1月、2月の寒い時期と比べる