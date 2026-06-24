【モデルプレス＝2026/06/24】乃木坂46が7月22日にリリースする42枚目となる最新シングル「是非に及ばず」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。【写真】乃木坂メンバー、新衣装で美デコルテ輝く◆乃木坂46、アンダー曲タイトルは「フォルテシモ」6月24日に開催された「真夏の全国ツアー2026」神奈川県・横浜アリーナ公演にて発表、初披露されたアンダー曲「フォルテシモ」。アンダーメ