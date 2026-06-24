中国のIT大手で、通販サイト・AliExpressなどの運営で知られるAlibaba(阿里巴巴)が、アメリカの国防総省を提訴しました。国防総省が「中国軍事企業」のリストにAlibabaを追加したことに対して、Alibabaは「事実ではないし、法律上の根拠もない」と強く反論しています。Alibaba sues US for being linked to Chinese military | Reutershttps://www.reuters.com/legal/litigation/alibaba-sues-us-department-defense-branding