◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―６ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）中日は、２点差まで迫るも、序盤の失点が響いて敗戦。連勝は２で止まった。先発したドラフト２位・桜井頼之介投手は、５回１死満塁のピンチを背負って降板。４回１／３を９８球、７安打５失点で４敗目を喫した。５回までに５点を奪われる苦しい展開も、打線が意地を見せた。先発・東を前に５回まで散発２安打と苦戦。だが、０―５の６回だった。先頭の