◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―６ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡは中日とのカード２戦目に勝利して、リーグ戦再開後初勝利をマーク。連敗を４で止めた。１―０の３回１死で牧が左翼ホームランウイングに６号ソロで２点目。５回には牧の適時打などで３点を追加した。先発したエースの東が６回４安打２失点で６勝目を挙げた。序盤から味方の援護をもらいながら、余裕を持った投球。６回に村松の適時二塁打など