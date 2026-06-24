【「SMP」シリーズ：「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」新商品情報】 6月26日19時、27日19時 公開予定 バンダイは、食玩フィギュアシリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の新商品情報を6月26日19時と6月27日19時に公開することを発表した。 今回同社の食玩情報を扱う「バンダイ キャンディ【公式】」のXアカウントにて本内