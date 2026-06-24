マルチクリエイター・こっちのけんとが、元モーニング娘。の藤本美貴とお笑いタレントの横澤夏子がＭＣつとめる２３日深夜放送のテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。３月に誕生を報告した第１子の子育てについて語った。この日は公開収録の「ママ会ライブ【昼の部】」の様子が放送され、赤ちゃん連れの親子が多数来場した会場で、「はじめてのパパいらっしゃい」をテー