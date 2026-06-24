◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月２４日、美浦トレセンディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）は、Ｗコースでオンザライン（８歳３勝クラス）を２馬身追走。軽快な脚取りでラストまで集中力十分。５ハロン６８秒４―１１秒８で併入した。大和田調教師は「先週に比べても左右のバランスがしっかり取れていて上向いています」と気配